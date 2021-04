Paco López

Su nota:

4/10

Lógico pero sin resultado. El once fue coherente. Línea de tres y dos carrileros para frenar las subidas de sus carrileros. A pesar de ello, el peligro estuvo por dentro y el equipo no supo controlar a Seoane. A la salida de los vestuarios, sí podía haber tocado alguna tecla, viendo que el equipo no superaba a los de Pacheta.